Komandoları Ankara’ya Göndermeyen Çardaklılar Yürüdü

Denizli'de vatandaşlar, 15 Temmuz darbe girişiminde Denizli ve Aydın'dan Ankara'ya darbeyi desteklemek için gönderilecek askerlerin durdurulduğu yerde Milli...

Denizli'de vatandaşlar, 15 Temmuz darbe girişiminde Denizli ve Aydın'dan Ankara'ya darbeyi desteklemek için gönderilecek askerlerin durdurulduğu yerde Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü düzenledi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde vatandaşlar, Aydın ve Denizli'den darbeyi desteklemek için Ankara'ya gönderilecek 580 komandonun engellendiği yerde bayraklarla ve mehter takımıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Darbeciler aleyhinde sloganlar atan vatandaşlar, tekbir getirdi. Yürüyüşe, Çardak Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Mahmut Öztürk ile geçen yıl askeri komando konvoyunun önüne geçerek kahramanlık gösteren çok sayıda Çardaklı vatandaş katıldı.

Yürüyüşe katılanlar daha sonra Mehter takımı ve meşalelerle birlikte havaalanından törenlerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Çardaklılar ellerinde Türk Bayrağı ve meşalelerle yaklaşık 1 kilometre yürüyüp, tekbir eşliğinde ilçe meydanındaki törene katıldı. Törende ilçe meydanında mehter takımı gösteri yaptı, şiirler okundu.

Programda konuşan Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, darbe girişimi gecesi 580 komandonun Ankara'ya uçaklarla naklini engellediklerini ifade etti. Öztürk, "Biz Çardaklılar olarak geçen yıl darbe gecesi yaşadıklarımızı tekrar yaşıyoruz. Kahraman Çardaklılar, o günü büyük bir coşkuyla anıyor. Herkes kendi yaşadıklarını o günün ruhuyla yaşıyor. Çardaklılar o gün yaptıkları kahramanlığın tadını çıkarıyor" dedi.

Tören duaların okunması ve demokrasi nöbeti ile sürdü.

15 Temmuz gecesi Çardak halkı askeri araçları durdurduktan sonra yetkililerle irtibata geçilmiş ve havalimanı ile ilçenin elektrikleri kesilmiş, jeneratörlerdeki yakıtlar boşaltılmıştı. Uçakların piste inmemesi için belediye araçları piste konulmuş, sabaha kadar ikna çabaları sürmüştü. Sonrasında ise 580 asker gözaltına alınmıştı.