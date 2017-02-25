CumhurBaşkanı Erdoğan bir ay önce referandumla ilgili " Milletimizin referandum ile birlikte Türkiye'de özellikle partili cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı, ciddi manada bir oranla yaklaştığını görüyoruz. Böyle olmazsa, biz de böyle bir şey içinde olmayız." Yani, ‘bu oylamadan ‘evet’ çıkmayacaksa biz bu oylamayı milletin önüne getirmeyiz’ demişti. Buradan yola çıkarak komplo teorileri üretilmeye başlandı;

‘Savaş veya anketlerde ‘hayır’ çıkacak, Erdoğan hastalanacak, referandum iptal olacak.’ iddiaları var. Erdoğan, kendilerinin de söylediği gibi; ‘referandumu kendisi için yaptırmıyor.’ Kaldı ki Erdoğan hasta değil; hastalansa da hastalığı referanduma engel hiç değil.

Savaşa gelince; Türk ordusu zaten Suriye’de savaşta, yarın da Irak’ta savaşacak. Sınır ötesindeki savaş, Türkiye’deki OHAL referanduma engel değil. OHAL’a rağmen tarih belirlendi.

Erdoğan ‘’Evet, çıkmayacaksa biz bu oylamayı milletin önüne getirmeyiz” derken ne mi demek istedi? ‘Evet çıkacağına inanıyoruz, ‘evet’ çıkması için gerekeni yapacağız’ dedi.

Yapılması gereken vatandaşı ikna etmektir. Ne ‘hastalanma’ ne de ‘savaş’tır. Bugün için vatandaş ika edildi mi? Hayır, edilmedi.

Kararsızların kararı sonucu belirler

Erdoğan ‘Biz henüz alanlara inmedik’, diyor. Yani şu anda ‘hayır’lar önde. Ancak kararsızların oranı sonucu değiştiremeye yeter de artar da.

Araştırma şirketleri kararsızları, kararlıların oranına göre dağıtıyor, ama böyle olmuyor kararsızların dağılımı. Karar verenlerin kararını belirleyen faktörler kararsızların kararını belirlememiş ki onalar hala kararsız.

Kararsızlar, karalıların oranına göre değil; bundan sonra olacaklara göre karar verecekler; süreci iyi idare edenin yanında yer alacaklar. Unutulmamalıdır ki önceki iki referandumda da ‘hayır’lar uzak ara önde başlamıştı, ama her iki referandumda da ‘evet’ler kazandı. Sonucu kararsızların kararı belirledi.

Kararsızların kararında etkili olacak kamuoyu yönlendirilmesi açısından önceki referandumlarla bu referandum arasında fark var mı? Var. Önceki referandumlarda ‘hayır’cılar ya çalışmıyordu ya da yanlış çalışıyordu. MHP yeteri kadar çalışmazken, CHP değişikliğin getirisi ve götürüsü yerine “Oy verin Recep’i devireyim’ kampanyası yürüttü. Şimdi CHP kararsızlara ulaşabilirse, referandumun tek doğru çalışan partisi durumunda.

Özellikle ‘Evet’ adına yapılan; savcının tehdidi, ‘evet’’ çıkarsa iç savaş çıkar ve ‘evet’ çıkacağına dair hadis var’ iddiası v.b. gibi provokatif açıklamalar; sürek avı gibi; seçmeni ‘hayır’a yönlendiriyor. Böyle çatlak seslere rağmen, tek taraflı yanlı yayınlarla açık kapatılmaya çalışılacak.

‘Akla ziyan’ olaylar oluyor, açıklamalar yapılıyor. Kimin ne söyleyeceğini veya yapacağını öngöremediğimiz için, bugünden sonucu öngörmek mümkün değil.

‘MHP Lideri D.Bahçeli, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.’ diyenler hala var. Daha önce de defalarca yazdım; ‘Bahçeli makam, mevki, menfaat için, MHP Gen Bşk’ lığı koltuğu dışında hiçbir koltuk için bir şey yapmaz’. .. Bahçeli ‘MHP’ye bakanlık teklif edilemez’ mealindeki açıklamasıyla da bunu teyit etti. Kongreler başladığı için genel başkanlık sorunu da yok.

Mahkeme sürecinde de Bahçeli’ye hakimler değil; muhalifleri; M. Akşener, K.Aydın, S. Ogan ve Kayyum heyeti, yapılması gerekenleri yapmayarak ve yapılmaması gerekenleri yaparak yardımcı oldu. MHP-Ak Parti yakınlaşmasının sebebi MHP kongresi değil.

***Akit gazetesi yazarı eski milletvekili Şevki Yılmaz Akit TV’de, 16 Nisan'da sonucun 'evet' olacağını ve buna dair hadis olduğunu ifade etti. Hadis’in ne olduğunu söylemedi.

CHP MHP’nin, MHP CHP’nin …

CHP MHP’nin, MHP CHP’nin peşine değil; derdine düşmüş. Yeni sistemle ‘CHP’ye göre MHP, MHP’ye göre CHP yok olacak.’ Bu endişeyle üzülenlerin yanında, bu sonuca sevinenler, MHP yok olmasın diyen CHP’liler gibi; ‘CHP yok olmasın’ diyen MHP’liler de var.