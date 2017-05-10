“Komşu Köyün Delisi” Aliağa’da

Aliağa Belediyesi Sanatevi'nin (ASEV) kültür sanat faaliyetleri kapsamında 18-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği yılsonu etkinlikleri "Komşu...

Aliağa Belediyesi Sanatevi'nin (ASEV) kültür sanat faaliyetleri kapsamında 18-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği yılsonu etkinlikleri "Komşu Köyün Delisi" isimli komedi oyununun gösterimi ile başlayacak.

Tiyatro severlere kahkaha tufanı yaşatmaya hazırlanan "Komşu Köyün Delisi" isimli oyun, ASEV'in Tiyatro bölümünde eğitim gören kursiyerler tarafından sahneye konulacak. Psikolog, yazar ve televizyon programcısı Üstün Dökmen'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini ise ASEV Tiyatro Eğitmeni Demet Saka yapacak. Gerçekleştirilen provalar ile son hazırlıkların yapıldığı oyun, 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da Petkim Kültür Merkezinde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Çalışmalarını Ekim ayından bu yana sürdürdüklerini belirten ASEV Tiyatro Eğitmeni Demet Saka, "Çok yorucu, aynı zamanda da oldukça eğlenceli bir hazırlık süreci yaşadık. Şuan projenin sonuna gelmiş durumdayız" diyerek oyun hakkında şunları söyledi: "Toplum içerisinde kendimizi akıllı diye tabir ediyoruz. Aslında herkesin içinde küçücükte olsa bir delilik payı var. Kimisi bu delilik payını biraz daha dışarılara salıyor. Kimisi de içinde barındırmaya devam ediyor. Ben de bir yönetmen olarak oyuna kendi yorumumu kattım. Biraz daha tersinleme yoluyla başka bir bakış açısıyla olaylara yaklaşmaya çalıştık."