Komşular Arasındaki Kavga Kanlı Bitti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Baydar Sokak" üzerindeki bir apartmanda iki komşunun arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Okan A. ve Rıdvan A. komşuları tarafından bıçakla yaralandı. Okan A. ve Rıdvan A. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.