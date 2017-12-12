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Komşuların Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Komşuların Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki komşu arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki komşu arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi'nde yaşanan olayda kapı komşuları olan Tevfik K. (70) ile Enver Değirmenci (60) arasında daha önceden yaşanan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Tevfik K. tabancayla Enver Değirmenci ve oğlu Mahir Değirmenci'ye (35) ateş açtı.

Kavgada Enver Değirmenci olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mahir Değirmenci ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayın ardından jandarma cinayetin zanlısı Tevfik K.'yı gözaltına aldı. Nöbetçi savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Enver Değirmenci'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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