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Komşusunun acısına dayanamadı

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Komşusunun acısına dayanamadı
Samsun'da bir kişi, tarla sürerken devrilen traktörün altında kalarak ölen komşusunun acı haberini alınca olay yerine giderken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Saray Mahallesi'de dün meydana gelen olayda Burhan Sağlam (29) tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı. Bu sırada olayı fark eden köylüler başka bir traktör yardımıyla Burhan Sağlam'ı çıkardı. Olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Burhan Sağlam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Burhan Sağlam'ın komşusu olan Cafer Zorlu (67) kazayı haber alınca olay mahalline gitmek için koşarak yola çıktı. Kaza yerine yaklaşan 3 çocuk babası Cafer Zorlu, olduğu yere yığılıp kaldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Cafer Zorlu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vezirköprü savcısı her iki ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

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