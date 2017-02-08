Komutan Çakır, Namazgah Şehitliği’ni Ziyaret Etti

Merkez Komutanı Albay Erdem Çakır, Kocaeli Büyükşehir tarafından Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde gördü.

Merkez Komutanı Albay Erdem Çakır, Kocaeli Büyükşehir tarafından Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yenileme çalışmaları yaptığı Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ne Merkez Komutanı Albay Erdem Çakır ziyarette bulundu. Albay Çakır'a ziyarette Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürü Zafer Sevil eşlik etti. Şehitlerin bu vatanın mukaddes emanetleri olduğunu belirten Sevil, şehitlikte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Namazgah Şehitliği'ndeki tadilat çalışmaları kapsamda mezar taşları ve mermerler yenilendi. Mermerler üzerinde bulunan yazılar yeniden yazıldı.