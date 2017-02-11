Komutanlardan Kaymakam Dünda’a Ziyaret

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve beraberindeki, komutanlar Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve beraberindeki, komutanlar Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin beraberinde Van 6. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Savaş Yenilmez ve Van İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yüksel Oğuz ile birlikte Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar'ı makamında ziyaret ederek yeni görev yerinde başarılar dilediler. Kaymakam Dundar tarafından karşılanan Korgeneral Çetin ve beraberindeki heyet ile bir süre sohbet ettikten sora heyet, Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçedeki ziyaretlerini tamamladılar.

Ziyarette Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Koç, Çaldıran Emniyet Amiri Savaş Ertürk de hazır bulundu.