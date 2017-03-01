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Komutanlardan Salihli Mhp’ye İade-i Ziyaret

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Komutanlardan Salihli Mhp’ye İade-i Ziyaret
Manisa'nın Salihli ilçesi Garnizon Komutanı ve aynı zamanda Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet...

Manisa'nın Salihli ilçesi Garnizon Komutanı ve aynı zamanda Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette Binbaşı Karameşe, Türk milletinin üzerine düşenin fazlasını yapmasını gereken bir zamanda olduğuna vurgu yaparken, Yüzbaşı Alşen ise "Topraklarımıza ve vatanımıza sahip çıkalım" vurgusu yaptı.

MHP İlçe Başkanı Akın, ziyaretlerinden dolayı Binbaşı Karameşe ve Yüzbaşı Alşen'e teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

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