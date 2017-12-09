Konak Meydanı Kitap Okuma Grubu, Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti

İzmir Konak Meydanı Kitap Okuma Grubu, Nazilli Kültür Gezisi programları kapsamında Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ederek keyifli...

İzmir Konak Meydanı Kitap Okuma Grubu, Nazilli Kültür Gezisi programları kapsamında Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ederek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Misafirleri ile Nazilli'nin tarihi, kültürü ve tarihi yapıları üzerine konuşan Başkan Alıcık, Nazilli Belediyesi olarak sanata, sanatçıya ve eğitime büyük bir destek verdiklerini belirterek, "Bugün Konak Meydanı Kitap Okuma Grubu'nu ağırladık. Çok kıymetli hocalarımız ve yazarlarımızla tanışma ve sohbet etme imkânı bulduk. Nazilli üzerine çok değerli yazılar kaleme alan "Milli Mücadele'de Nazilli" kitabının yazarı Aslan Buğdaycı ile birlikte ilçemizin tarihi yapılarını bir kez daha andık. Ben kendilerine güzel ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyesi olarak kapılarımız her zaman kendilerine açık" dedi.

Başkan Alıcık'a saat kulesi figürlü plaket takdim eden Kitap Okuma Grubu ise hatıra fotoğrafı çektirerek "Başkanımıza ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir'e misafirperverliğinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Bu güzel ilçemizi gezerek tarihi mekânlarını ziyaret ettik. Nazilli Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları gerçekleştirilen Gıdı Gıdı Treni ile keyifli bir gezi yaptık. Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesi'ni ziyaret ettik ve yöresel lezzetlerini tatma imkânı bulduk. Her şey için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.