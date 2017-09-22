Konak Tramvayı’nda Önemli Bir Eşik Daha Aşılacak

Konak Tramvayı'nın hat imalatları kapsamında bu hafta sonu Cumhuriyet Bulvarı ile Gazi Bulvarı arasındaki bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Konak Tramvayı'nın hat imalatları kapsamında bu hafta sonu Cumhuriyet Bulvarı ile Gazi Bulvarı arasındaki bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek. 23 Eylül Cumartesi ve 24 Eylül Pazar günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Alsancak-Konak yönünde akan trafik tek şeritten işleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci, ekonomik ve konforlu ulaşım hedefiyle yapımını sürdürdüğü tramvay çalışmaları kapsamında bu hafta sonu Konak Tramvayı güzergahındaki iki önemli bulvar birbirine bağlanacak. Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Gazi Bulvarı dönüşü için hazırlanan"Trafik Düzenleme Projesi" kapsamında yapılacak ray bağlantı çalışmaları sırasında Cumhuriyet Bulvarı'nda Alsancak-Konak yönünde akan trafik, Gazi Bulvarı kesişiminde tek şerit üzerinden sağlanacak. Çalışmalar trafik yoğunluğunun hafta içine göre daha az olduğu 23 Eylül Cumartesi ve 24 Eylül Pazar günü aralıksız sürdürülecek.