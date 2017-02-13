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Konak Tribünlerinde Kardeşlik Mesajları

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Konak Tribünlerinde Kardeşlik Mesajları
Konak Belediyespor Kadın Futbol takımının maçına taraftar olarak katılan Konak Mülteci Meclisi üyeleri ve Suriyeli mülteciler, barış ve kardeşlik mesajları...

Konak Belediyespor Kadın Futbol takımının maçına taraftar olarak katılan Konak Mülteci Meclisi üyeleri ve Suriyeli mülteciler, barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi, Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile Antalya Döşemealtı Belediyespor takımının maçına İzmir'de yaşayan mültecileri götürdü. Kadın ve çocukların sayıca fazla olduğu 100 civarı Suriyeli mülteci, Konak Belediyesi'nin sağladığı otobüslerle stada taşındı. Kent Konseyi Mülteci Meclisi imzalı "Savaşlara hayır, yaşasın spor kardeşliği" yazılı pankart maç başlamadan saha içine asıldı. Maç başladıktan sonra da Suriyeli mülteci kadınlar beraberlerinde getirdikleri İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği yazılı pankartlarını tribünlere astı.

3 golle coştular

Tribünde yer alan sporcuların yakınları ve diğer izleyiciler ile birlikte Konak lehine sloganlar atan Suriyeliler kazanılan 3 golle tribünü de coşturdu. Maç bitiminde saha içine girerek Konak Belediyespor Kadın Futbol takımının sporcuları ve teknik heyetiyle fotoğraf çektiren Konak Kent Konseyi başkanı ve yöneticileri, Konak Mülteci Meclisi Başkanı ve Spor Çalışma Grubu üyeleri ile Suriyeli mülteciler bir sonraki maçta buluşmak için sözleşti.

Etkinlikler devam edecek

Sporun birleştirici gücüne inanan, sporu ırkçılığa, ötekileştirmeye karşı dayanışmayı büyütmenin bir aracı olarak gördüğünü belirten Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi Spor Çalışma Grubu bundan sonra da benzer organizasyonlar yapacağını ifade etti. Mülteci Meclisi Spor Çalışma Grubu, mültecilerin kent yaşamına entegrasyonuna sporla katkı sunmak için önümüzdeki süreçte mülteciler ve spor paneli, film gösterimleri, Wings For Life World Run Organizasyonu için mülteci koşu takımı kurulması, futbol turnuvası düzenlenmesi, 23 Nisan'da çocuk şenliği yapılması, Bornova Buz Pisti'nde Suriyeli mülteci çocuklarla etkinlik ayılması gibi bir dizi çalışma yürüteceğini bilgisini verdi. (CA)

Konak Tribünlerinde Kardeşlik Mesajları

Konak Tribünlerinde Kardeşlik Mesajları

Konak Tribünlerinde Kardeşlik Mesajları

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