Konak’ın ‘Su Perileri’ Göreve Başladı

İzmir'in kalbi Konak'ta, çocuklarda su bilincini geliştirmek ve su tasarrufunu artırmak için "Su Perileri" adıyla proje başlatıldı.

İzmir'in kalbi Konak'ta, çocuklarda su bilincini geliştirmek ve su tasarrufunu artırmak için "Su Perileri" adıyla proje başlatıldı.

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği "Su Perileri" projesinin startı Misak-ı Milli Ortaokulunda düzenlenen törenle verildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği törene, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Konak Rotary Kulübü Başkanı Prof. Dr. Meltem Onay ve okul aile birliği yöneticileri de katıldı. Misak-ı Milli Ortaokulunun dışında Konak sınırları içinde kalan Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu ile Baş Öğretmen İlkokulunun da yer aldığı proje kapsamında üç okuldaki tüm muslukların ucuna "Aeratör" adı verilen aparatlar takıldı. Normal musluklara oranla daha az sudan daha fazla verim elde edilmesini sağlayan aparatlar sayesinde okullardaki fazla su kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, törende yaptığı konuşmada takılan aparatlar sayesinde musluklardan fazla miktarda suyun akmasının önüne geçildiğini söyledi. Pekdaş, "Gelecekte dünyanın en büyük problemi susuzluk olacaktır. Artan nüfus ve iklim değişiklikleri temiz suya olan ihtiyacı artıracaktır. Çevremizdeki herkese, özellikle de çocuklarımıza suyun değerinin ne kadar büyük olduğunu anlatmamız gerekiyor. Okullar bu eğitimin verileceği yerlerin başında geliyor. Biz de Konak Rotary Kulübümüz ile birlikte su tasarrufunu sağlayacak önemli bir projeye imza attık. Çocuklarımız hem bilinçlenecek hem de takılan aparatla okullarımızda daha az su tüketimi gerçekleşecek" dedi.

"Son 50 yılda ülkemizdeki 36 göl tamamen kurudu"

Projenin mimarlarından Konak Rotary Kulübü Başkanı Prof. Dr. Meltem Onay da, dünyada her 10 kişiden birinin "güvenli suya" ulaşamadığını belirterek, "Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarı 1600 metreküp. Bu oran her geçen yıl daha da azalıyor. Kısa süre sonra su fakiri ülkeler arasına gireceğiz. Son 50 yılda ülkemizdeki 36 göl tamamen kurudu ve 14 göl de hızla kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Gelecekte karşılaşacağımız susuzluk sorununa şimdiden çözüm bulmak zorundayız. Basınç dengeleme özelliğine sahip, akış düzenleyiciler kullanarak önemli oranda su tasarrufuna gitmek mümkün. Yılda yüzde 30 su tasarrufu sağlayacak olan "Aeratör seti" kullanılarak, İzmir'de özellikle su tüketiminin çok olduğu ilköğretim okullarında önemli başarılar elde etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Su tasarrufu projesi, Konak ilçe sınırları içerisindeki Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu, Baş Öğretmen İlkokulu, Misak-ı Milli Ortaokulunda uygulamaya geçti. Okullara tasarruf sağlayan akış düzenleyici cihazların takıldığı gün su sayaçları da okunarak kaydedildi. Mart, nisan ve mayıs ayları boyunca okullardaki su sayaçları görevlilerce takip edilerek su kullanımı ölçüleceği, geçmiş yılların tüketim miktarları karşılaştırılacağı belirtildi. Çıkan sonuca göre ne oranda su tasarrufu sağlandığın da belirlenebileceği, musluklara takılan akış düzenleyici setlerle kullanım oranlarında yüzde 30 oranında tasarruf sağlanması planlandığı da ifade edildi.