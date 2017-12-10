Konak’ın Yıldızlarından Bir Kupa Daha

Denizli'de düzenlenen Ege Bölgesi Küçükler ve Yıldızlar Kros Ligi 2. Kademe Yarışlarında mücadele eden Konak Belediyespor'un genç atletleri, 16 yaş...

Denizli'de düzenlenen Ege Bölgesi Küçükler ve Yıldızlar Kros Ligi 2. Kademe Yarışlarında mücadele eden Konak Belediyespor'un genç atletleri, 16 yaş altı kızlar kategorisinde üçüncülük kupasının sahibi oldu.

19 takım ve 76 sporcunun yarıştığı şampiyonada 1500 metre kros koşusunda topladıkları 34 puanla takım olarak üçüncü olan Konak Belediyespor'un genç atletleri, kazandıkları kupayı Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a hediye ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Genç atletler Sıla Karaköse, Gizem Duygu Güney, Kader Yeşilyurt, Teslime Nurkesmeci ile antrenörlerini makamında ağırlayan Başkan Pekdaş, göstermiş oldukları başarı ve verdikleri emeklerden ötürü sporcuları ve yöneticileri kutladı. Konak Belediyespor'un kadın futbolundaki başarısıyla tüm Türkiye tarafından tanınan bir kulüp olduğunu dile getiren Başkan Pekdaş, son yıllarda altyapıya verdikleri destekle atletizmde de önemli başarılar kazandıklarını söyledi.

Yağız Keleş de birinci oldu

Dördü de spor lisesi öğrencisi olan kızları tek tek kutlayan Başkan Pekdaş, "Vermiş oldukları emeklerden ötürü tüm sporcularımızı kutluyorum. Disiplinli çalışma, birlikte hareket etme ve takım olabilmenin karşılığını aldıkları bu kupayla gösterdiler. Bu başarıların bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Bizler onların başarılı ve sağlıklı gençler olarak yetişmesini istiyoruz. Büyük Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular olmaları için çalışıyoruz. Çünkü bizim, ülkemizin genç sporculara ihtiyacı var" diye konuştu. Öte yandan 2 bin metre koşusunda ferdi dalda yarışan Konak Belediyesporlu Muhammet Yağız Keleş de birincilik madalyası kazandı.