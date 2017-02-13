KONE YANLIŞI

Önde müthiş bir baskı ile başladı maça ev sahibi. “Buranın patronu biziz” havası yaratma çabasındaydılar sanki.

En etkili ofans oyuncuları Burhan ile de Samsunspor defansının görece daha zayıf tarafından faydalanmaya çalışmış Mesut Bakkal.

Bakkal’ın dersini iyi çalıştığını gösterir bu.

Her ne kadar dakika 68’e kadar sahadaki en etkili oyuncusu Burhan’ı şaşırtıcı bir teknik adam hamlesi ile kenara alma yanlışına düşmüş olsa da.

Rakibin yumuşak karnını en etkili yönleri ile vurmaya çalışmak, kendilerince akıllı bir hamleydi. Ama hesaplayamadıkları şey, Samsunspor’un sezonun ilk devresindeki Samsunspor olmadığıydı.

En az kendileri kadar dirençli, istekli ve kaybetmeme duygusu güçlü bir rakip vardı karşılarında. Bir hafta önce Malatya karşısında aldıkları sükseli galibiyet ile özgüven depolamış bir takım hem de.

Taraftarın verdiği dinamizmi ve sahiplenme duygusunu da “es” geçmemek lazım. Ekstra reaksiyon nedeniydi 4 Eylül’de…

Devreyi bu problemi çözebilmiş şekilde girmişken, ikinci 45’in hemen başında bu nedenden golü yemek bir anlık yerleşim hatası ve konsantrasyon kaybından geldi. Başta Ahmet Solak ve Abdulkadir’in olmak üzere, tüm defans hattının…

Bu seviyedeki bir maç için kabul edilemez bir durumdu bu.

Daha kabul edilemez şey, Osman Hoca’nın Göksu’yu santraforda kullanma duygusu ile Kone’yi önce sol, sonra sağ da kullanmasıydı.

Hadi büyük fotoğrafı doğru okuyamadı hoca, keşke Malatya maçını doğru okuyabilmiş olsaydı da…

Samsunspor’un skor yükünün Kone’nin uç santrafor oynamasından geçebileceğini görebilseydi.

Kone’nin kaleden uzaklaşması ancak rakip takım teknik adamlarının isteyebileceği bir şey, hocanın yaptığı da maalesef buydu.

Oyun özellikle 1-1’e gelmişken, maç Samsunspor’un lehine bitmediyse bunun temel nedeni buydu.

Sorgulanması ve şikayet edilmesi gereken ayrıntı da.

Oyuna yeni girmiş Mustafa Sevgi’nin yanından yükselen rakibin attığı galibiyet golünden önce…