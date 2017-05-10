KONE'NİN MAÇI OLACAK

Samsunspor’un devre arasında Göztepe’den kiraladığı Kone, bu hafta oynanacakları maçta gol atacağının sözünü verdi

Geçen sezon Samsunspor’un Fransa’dan kiraladığı ve sezon başında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe’ye imza atan Malili golcü Famoussa Kone, burada istediği ortamı bulamayınca devre arasında yeniden Samsunspor’a kiralandı.

Kırmızı-Beyazlı forma ile bu sezon 16 maça çıkan ve 6 gol atan Kone, ortaya koyduğu mücadele ve performansla da dikkat çekti. Devre arası transferleri arasında takıma en fazla katkı sağlayan oyuncuların başında gelen Malili golcü için bu hafta oynanacak Göztepe maçı da ayrı bir önem taşıyor.

TARAFTARLARA SÖZ VERDİ

TFF 1’nci Lig’de Play-Off hesapları yapan Göztepe ile ligde kalma mücadelesi veren Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmada Famoussa Kone, taraftarlara gol sözü verdi. Samsunspor için bu maçın tarihi bir öneme sahip olduğunu ifade eden Kone, “Bizim daha fazla puana ihtiyacımız var. Onun için sahada elimizden geleni yapıp üç puana uzanan taraf olmak istiyoruz. Ben de elimden geleni yapıp gol atacağıma dair söz veriyorum" diye konuştu.