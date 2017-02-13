Konesob’tan İstihdam Seferberliğine Destek

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, Konya esnaflarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı...

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, Konya esnaflarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine destek vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına Konya iş dünyası seyirci kalmadı. KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının tüm Türkiye genelinde desteklenmesinin büyük bir önem arz ettiğini belirterek, 55 bin üyesiyle KONESOB olarak istihdam seferberliğine ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

KONESOB olarak istihdamın desteklenmesi adına çalışmalara geçen yıl başladıklarını hatırlatan Başkan Karamercan, Konya Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlattıkları, "Öğrencilerimiz Meslek Sahibi Oluyor" projesinin bu yıl da devam ettiğini ve istihdam seferberliğine örnek bir uygulama olduğunu ifade etti. Gençlerin açık meslek liselerinde hem eğitim gördüğünü hem de esnafların yanında çalışarak meslek öğrendiğini vurgulayan Başkan Karamercan, istihdamın oluşturulmasında KONESOB'un üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını sözlerine ekledi.

"İndirim Tahsilatı Artırır"

Bu arada Hükümetin vergisini peşin ödeyene 5 puanlık indirim uygulamasının vergide adaletin sağlanması açısından son derece önemli olduğunu belirten Karamercan, "Esnafın, çiftçinin düzenli bir geliri olmaması nedeniyle zaman zaman vergi ve primlerin ödenmesinde sorunlar yaşanıyor. Hükümetin uygulamaya koyduğu bu indirim vergisini düzenli olarak ödeyenler için teşvik niteliğinde" dedi.

Sosyal güvenlik primlerindeki 5 puanlık indirimin, prim tahsilatına büyük bir etkisinin olduğunu belirten Başkan Karamercan, "SGK primlerini zamanında ve eksiksiz ödeyenlere uygulanan 5 puanlık indirim nedeniyle birçok işveren, diğer borçlarını aksatsa bile sırf indirimden yararlanabilmek için primlerini zamanında ödemeye çalışıyor. Bu da prim tahsilatını artırıyor. Dolayısıyla vergide de aynı indirimin yapılması, bu indirimden yararlanmak isteyenler için hem önemli bir avantaj sağlayacak hem de devletin vergi tahsilatı artacak" diye konuştu.