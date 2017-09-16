Kongolu Kuvvetler Burundili Mültecileri Vurdu: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri ile Burundili mülteciler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı...

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri ile Burundili mülteciler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Kongo hükümetinin Burundili mültecilere, evlerine dönmelerine yönelik yaptığı çağrı protesto gösterilerine neden oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kamanyola kentinde güvenlik güçleri ile Burundili mülteciler arasında çatışma meydana geldi. Ancak ülkede ölü ve yaralanma sayılarına ilişkin çelişkili ifadeler yer alıyor. Hükümet sözcüsü Lambert Mende, kimliği belirsiz bir silahlı grup tarafından bir ulusal istihbarat ajansı binasına ateş açıldığını, 5 askerin öldürüldüğünü iddia ederken, BM Barış Elçisi Monusco, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını, İçişleri Bakanı Josue Boji ise 34 kişinin öldüğünü, 124 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ayrıca sınır dışı edilmek üzere birkaç Burundili mültecinin tutuklandığı bildirildi.