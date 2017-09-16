  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 22 °C

Kongolu Kuvvetler Burundili Mültecileri Vurdu: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

» »
Kongolu Kuvvetler Burundili Mültecileri Vurdu: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri ile Burundili mülteciler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı...

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri ile Burundili mülteciler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Kongo hükümetinin Burundili mültecilere, evlerine dönmelerine yönelik yaptığı çağrı protesto gösterilerine neden oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kamanyola kentinde güvenlik güçleri ile Burundili mülteciler arasında çatışma meydana geldi. Ancak ülkede ölü ve yaralanma sayılarına ilişkin çelişkili ifadeler yer alıyor. Hükümet sözcüsü Lambert Mende, kimliği belirsiz bir silahlı grup tarafından bir ulusal istihbarat ajansı binasına ateş açıldığını, 5 askerin öldürüldüğünü iddia ederken, BM Barış Elçisi Monusco, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını, İçişleri Bakanı Josue Boji ise 34 kişinin öldüğünü, 124 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ayrıca sınır dışı edilmek üzere birkaç Burundili mültecinin tutuklandığı bildirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Narcos Dizisi İçin Meksika’da Çekim Lokasyonu Araştıran Carlos Muoz Portal Öldürüldü16 Eylül 2017 Cumartesi 23:13
  • Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan Göçmenler Sahil Güvenlik Uçağından Kaçamadı16 Eylül 2017 Cumartesi 22:38
  • Kongolu Kuvvetler Burundili Mültecileri Vurdu: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var16 Eylül 2017 Cumartesi 22:33
  • İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı16 Eylül 2017 Cumartesi 21:43
  • Kullanılmayan Okulda Çıkan Yangın Korkuttu16 Eylül 2017 Cumartesi 21:33
  • Almanya’da 51 Kaçak Mülteci Kamyonda Yakalandı16 Eylül 2017 Cumartesi 21:28
  • Çaldığı Motosikleti Çalıştıramayınca Kaçtı, Polislerin İkamet Ettiği Apartmana Saklanınca Yakalandı16 Eylül 2017 Cumartesi 21:18
  • Vicdansız Sürücü Hayattan Kopardı16 Eylül 2017 Cumartesi 20:53
  • St. Louis’te Sokaklar Karıştı16 Eylül 2017 Cumartesi 20:48
  • Biga’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü16 Eylül 2017 Cumartesi 20:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti