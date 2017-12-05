KONGRE KARARI VE ENGİN İPEKOĞLU…

Alpay Özalan’ın Samsunspor’a uygun hoca olmadığını örnekleriyle gördük. Peki; Engin İpekoğlu Samsunspor’a uygun bir hoca mı? Birçoğumuz bu soruyu soruyor kendine. En azından benim çevrede durum bu…

Sorulan bir soru daha var… Besim Durmuş takımın başında kalsaydı; Samsunspor daha mı az puan toplardı…

Besim Durmuş çıktığı tek maçta; ligin dişli ekiplerinden Balıkesirspor’u, üstelik Ankara’da yenme başarısı gösterdi. Galibiyetin tesadüf olup olmadığını görmek için bir iki hafta beklenemez miydi?

İpekoğlu çıktığı yedi maçtan sadece birini kazanabilmiş. O da Gaziantepspor karşılaşması. Çektiği sıkıntılardan dolayı ligin averaj takımı haline gelen takımdan üç puan alabilmişiz. Onun haricinde ‘fakirin tavuğu’ misali tek tek toplanan dört puan… Engin İpekoğlu’na verilen paranın şimdilik karşılığı bu. Besim Durmuş’la bu başarı(!) yakalanamaz mıydı?

Evet, şimdilerde bu soruları soruyor, kendimizce bakkal hesabı cinsinden hesaplar yapıyoruz.

Bir de kafa karışıklığı durumlarımız var tabi... İpekoğlu; kalan maçlardaki tüm puanları almaya talipken, nasıl oldu da “devre arasına kadar alabildiğimiz kadar puanları almaya fit olma” durumuna geldi onu çözmeye çalışıyoruz.

Eskişehirspor maçı değerlendirmesinde; Samsunspor’un mali durumuyla Eskişehirspor’un mali durumunun neredeyse eşitlenmesi de bizlere ilginç geldi… Puan silme cezası almış ve toplam borcu başkanı tarafından 197 milyon lira olarak açıklanan takımla, ‘yönetilebilir’ duruma getirilmiş olduğu açıklanan takım arasında kurulan benzerlik gayreti nedendir, anlamaya çalışıyoruz…

‘Mağlubiyete bir çeşit kılıf mı aranıyor acaba’ diye soran gözlerle birbirimize bakıyoruz. Ligin en çok gol yiyen ikinci takımına bir gol dahi atamayan takımın teknik direktörü böyle cümleler kurunca sorgulamak kaçınılmaz oluyor…

Gelelim kongre kararı alınacak olması meselesine… Bildiğim kadarıyla Erkurt Tutu ve yönetimi bırakmayı düşünüyor. Bunun iki nedeni var… Birincisi; ekonomik anlamda kulübün özellikle yerel yönetimlerce yeterince sahiplenilmemesi... Diğeri; gösterilen tepkilerin hakarete varan biçim alması…

Öncelikle yönetimi istifaya davet eden arkadaşlar şunu bilmelidirler ki; yine bildiğim kadarıyla yönetimin bırakma isteği bugünün işi değil… Her gündeme geldiğinde; Samsunspor yönetimi kulübe destek veren ‘birkaç iyi adamın’ yönetimin devam etmesi konusundaki telkiniyle karşılaştı. Yapılan değerlendirmelerde özellikle altı çizilen konu ise; bu süreçte yapılacak ödemeler ve devlet yapılandırılmalarının bozulmasının kulübe büyük zararlar verileceği yönündeydi…

Kararın doğruluğu, zamanlaması, duygusal olup olmadığı ve haklılığı tartışılır. Ne var ki işin içine ailelere kadar hakarete varan sözler girdiğinde; konu tartışma götürmez…

Önümüzdeki süreç Samsunspor’a neler getirecek, Samsunspor’dan neler götürecek yaşayıp göreceğiz…