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Kongre Merkezi İçin Geri Sayım Başladı

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Kongre Merkezi İçin Geri Sayım Başladı
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından şehre müjdesi verilen yeni Kongre ve Kültür Merkezi için önemli bir aşamada işlem tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından şehre müjdesi verilen yeni Kongre ve Kültür Merkezi için önemli bir aşamada işlem tamamlandı.

Ahmet Faik Abasıyanık Kültür Merkezi'nin (AFA) yıkılarak yerine Kongre Merkezi'nin inşa edileceği projede yapım ihalesi hazırlıkları başladı. AFA'daki yıkım işlemleri tamamıyla sonlandırılırken kısa süre içerisinde yapım işi için ihaleye çıkılacağı duyuruldu. Başkan Toçoğlu'nun şehre sözünü verdiği Kongre Merkezi için Vali Hüseyin Avni Coş ve AK Parti Sakarya Milletvekilleri ortak bir çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda yeni Kongre Merkezi yapımı için 1999 Depremini yaşamış AFA binası uygun görülmüş ve mevcut binanın yıkılması kararlaştırılmıştı. Yeni Kongre Merkezi için daha sonra proje çalışmaları başlatılmış, Toçoğlu'nun kamuoyuna ilan ettiği tamamlanan proje ise Sakaryalı vatandaşların büyük beğenisini kazanmıştı. Projesi hazır olan yeni Kongre Merkezi için AFA'da yıkım çalışmaları da derhal başlatılmıştı. Binanın boşaltılmasının ardından dış cephedeki söküm işlemleri de nihayete erdirilmişti. Ardından ise yeni Kongre Merkezi yapımı için AFA'da ilk kazma vurulmuş ve bina tamamen yıkılmıştı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yıkım işlemleri tamamlanan AFA arazisinde Kongre Merkezi çalışmalarını başlatmak için yapım ihalesi hazırlıklarının başladığı ilan edildi. Açıklamada ayrıca kısa süre içerisinde ihalenin tamamlanmasının hedeflendiği ardından inşa işlemlerinin başlatılacağı duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi yeni Kongre Merkezi için yurt içi ve yurt dışında benzer projelerin incelenmesi adına özel bir mimar ekibi kurmuştu. Mimar ekibinin raporu doğrultusunda yeni projede en az bin kişilik salon, cep sinema, sergi salonu ve diğer alanların bulunacağı ilan edilmişti. Yeni merkezin estetiği ve görünümü ile ulusal ve uluslararası ciddiyete sahip sanat buluşmalarına ev sahipliği de yapacağı açıklanmıştı.

Kongre Merkezi İçin Geri Sayım Başladı

Kongre Merkezi İçin Geri Sayım Başladı

Kongre Merkezi İçin Geri Sayım Başladı

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