Konservatuar'dan anlamlı destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı gönüllüleri Vezirköprü’ye bağlı Tahta Köprü mahallesinde çocuklara kışlık elbise yardımında bulundu.

Üşüyen Çocuk Kalmasın projesini başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı gönüllüleri Vezirköprü ilçesi Tahta Köprü mahallesindeki çocuklara yardım götürdü. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın Halk Oyunları, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, hayata geçirdiği projeyle gönülleri ısıttı.

Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nin de katkı verdiği projede çocuklara bot, kaban, pantolon, kazaklar, çorap, atkı, eldiven ve iç çamaşır yardımında bulundu. 450 öğrenciyi sevindirecek çeşitli giyim malzemeleri toplandı. Canberk ÇONKOR