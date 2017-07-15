Kontrolden Çıkan Kamyon Menfeze Çarptı: 2 Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kontrolden çıkan kamyon yol kenarında menfeze çarptı, 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bağlı (47) idaresindeki 44 HD 842 plakalı kamyon D-360 karayolu üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyon 7 metre yüksekliğindeki menfeze çarparak ancak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile birlikte yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi kamyonda sıkıştı.
Kazayı gören araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sürücü ile yanındaki kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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