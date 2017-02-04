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Kontrolden Çıkan Kamyon Refüjde Sürüklenerek Ağaçları Devirdi

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Kontrolden Çıkan Kamyon Refüjde Sürüklenerek Ağaçları Devirdi
Aydın'ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon orta refüjde 50 metre sürüklenip iki ağacı devirdikten sonra durabildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon orta refüjde 50 metre sürüklenip iki ağacı devirdikten sonra durabildi.

Kaza, akşam saatlerinde Efeler ilçesi Denizli Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın'dan Denizli yönüne seyir halinde olan Aycan Karaca (24) idaresindeki 45 UC 576 plakalı boş teneke yüklü kamyon, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Yolun ortasındaki refüje çıkan kamyon, yaklaşık 50 metre sürüklenerek iki ağacı devirdikten sonra durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü Karaca, büyük panik yaşadı. Şoka giren sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilme riskine karşı yol trafiğe kapatıldı

Refüjde asılı kalan kamyonun devrilme riski nedeniyle Aydın-Denizli karayolunun bir yönü tamamen karşı şeridinin ise tek şeridi trafiğe kapatıldı. Maddi hasarın oluştuğu kamyon ve devirdiği ağaçlar, vinç yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kalan yol, kamyonun kurtarılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kontrolden Çıkan Kamyon Refüjde Sürüklenerek Ağaçları Devirdi

Kontrolden Çıkan Kamyon Refüjde Sürüklenerek Ağaçları Devirdi

Kontrolden Çıkan Kamyon Refüjde Sürüklenerek Ağaçları Devirdi

Kontrolden Çıkan Kamyon Refüjde Sürüklenerek Ağaçları Devirdi

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