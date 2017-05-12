Kontrolden Çıkan Otobüs Pide Dükkanına Daldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otobüs şoförü ile rehber yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otobüs şoförü ile rehber yaralandı. Kaza, Side Kemer Bulvarı ile Cemal Gîrsel Bulvarı nın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Tamer Cengiz "in kullandığı 07 LTR 82 plakalı otobüs Cemal Gürsel Bulvarından Side Kemer Bulvarına çıkan Osman Güngör yönetimindeki 07 GKE 12 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kavşakta bulunan pideçiye giren 07 GKE 12 plakalı tır otobüsünün şoförü Osman Güngör ve bayan rehber Lolita Prokopenko yaralandı. Ambülans ile Side Özel Anadolu Hastanesi ne kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza sebebiyle pide dükkanında ve bahçesinde maddi hasar oluştu.