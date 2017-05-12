  • BIST 95.410
  • Altın 142,123
  • Dolar 3,5933
  • Euro 3,9070
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 15 °C

Kontrolden Çıkan Otobüs Pide Dükkanına Daldı

» »
Kontrolden Çıkan Otobüs Pide Dükkanına Daldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otobüs şoförü ile rehber yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otobüs şoförü ile rehber yaralandı. Kaza, Side Kemer Bulvarı ile Cemal Gîrsel Bulvarı nın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Tamer Cengiz "in kullandığı 07 LTR 82 plakalı otobüs Cemal Gürsel Bulvarından Side Kemer Bulvarına çıkan Osman Güngör yönetimindeki 07 GKE 12 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kavşakta bulunan pideçiye giren 07 GKE 12 plakalı tır otobüsünün şoförü Osman Güngör ve bayan rehber Lolita Prokopenko yaralandı. Ambülans ile Side Özel Anadolu Hastanesi ne kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza sebebiyle pide dükkanında ve bahçesinde maddi hasar oluştu.

Kontrolden Çıkan Otobüs Pide Dükkanına Daldı

Kontrolden Çıkan Otobüs Pide Dükkanına Daldı

Kontrolden Çıkan Otobüs Pide Dükkanına Daldı

Kontrolden Çıkan Otobüs Pide Dükkanına Daldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kara Havacılık Komutanlığı İddianamesinde Ses Kayıtları Ortaya Çıktı12 Mayıs 2017 Cuma 12:59
  • Çevreci Büyüknohutçu Çiftinin Katil Zanlısı Tutuklandı12 Mayıs 2017 Cuma 12:58
  • Cumhuriyet Gazetesi Yöneticisi Oğuz Güven Gözaltına Alındı12 Mayıs 2017 Cuma 12:48
  • Fatsa Mert Efe’yi Arıyor12 Mayıs 2017 Cuma 12:43
  • Antalya’da Fuhuş Operasyonunda Şok12 Mayıs 2017 Cuma 12:36
  • Oto Hırsızlığı Çekesi Çökertildi: 6 Gözaltı12 Mayıs 2017 Cuma 12:19
  • Kara Havacılık Komutanlığındaki Olaylara İlişkin Fotoğraflar Ortaya Çıktı12 Mayıs 2017 Cuma 12:19
  • Restorandaki Silahlı Kavganın Sanığına 10 Yıl Hapis12 Mayıs 2017 Cuma 12:14
  • Çankırı’da ’Bylock’ Operasyonu: 11 Gözaltı12 Mayıs 2017 Cuma 12:14
  • Mardin’de Ele Geçirilen Patlayıcı İmha Edildi12 Mayıs 2017 Cuma 12:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti