Kontrolden Çıkan Otomobil 25 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı

Çorumda aracıyla birlikte uçuruma yuvarlananan yaralı sürücü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorumda aracıyla birlikte uçuruma yuvarlananan yaralı sürücü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İskilip'ten Çorum'a seyir halinde olan Mustafa Ü. yönetimindeki 06 AY 6330 palakalı otomobil Seydim köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak Harami deresine uçtu. Otomobilin yaklaşık 25 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını gören sürücüler jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri, itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ağaçlık ve çalılık olan bölgede kaza yapan aracın sürücünün araç içersinde sıkıştığını tespit ettiler. AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonunda yaralı sürücü uçuruma yuvarlanan araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücüsü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.