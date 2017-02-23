Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu Yenişehir Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Seydi Keklicek (42) idaresindeki 46 KP 921 plakalı otomobiliyle Kahramanmaraş'a seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı sonra takla attı. Kazada, otomobil sürücü ile birlikte yanında bulunan Hayrunisa Keklicek (9), İkbal Keklicek (13), Kadriye Keklicek (41) ile Fatma Şişman (47) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.