Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alev A. yönetimindeki 19 LP 850 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yağmur A., Cemalnur Ş. ve Duru Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.