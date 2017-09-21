Kontrolden Çıkan Otomobil Telefon Dükkanına Girdi

Antalya'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, telefon aksesuar dükkanına girdi.

Antalya'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, telefon aksesuar dükkanına girdi. İş yeri sahibi şoka girerken, araçtaki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ramazan G. 16 E 2066 plakalı otomobiliyle bulvar üzerinden şarampol kavşağı alt geçidine gitmekteyken bir anda otomobilinin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, ilk olarak kaldırımdaki elektrik trafosuna daha sonra da yol kenarındaki bir cep telefonu dükkanına girerek durabildi. Araç sürücüsü Ramazan G. ve otomobil içerisinde yer alan iki arkadaşı kazayı yara almadan atlatırken, otomobilin girdiği dükkan içinde oturan ve aracın tamda çarptığı yerde olan dükkan sahibi Sevim Şahin ise kazanın etkisiyle şoka girdi. İş yeri savaş alanına dönerken, kazadan yara almadan kurtulan dükkan sahibi Sevim Şahin, uzun süre gözyaşı döktü. Genç kadını ailesi sakinleştirmeye çalıştı.

Kazayı durumu hemen polis ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine 112 sağlık ekibi ve polisler gelirken, otomobilin LPG'li olması nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından ifadesi alınan sürücü, "Alt geçide girerken bir anda savruldum ve yolun sağ tarafına direksiyonu kırdım. Araba kaydı ve sonuç bu oldu. Araba da benim dışımda 2 arkadaşım daha vardı" dedi.

"Trafo aracın hızını kesti"

Kazayı gören ve olay yerine yardım için gittiğini ifade eden Mehmet Ekinci, sürücünün bir anda panik yaptığını öne sürdü. Ekinci, "Sürücü yoldan gelirken alt geçide girmek istedi ve sonra sağa döndü. Sağa döndükten sonra önce elektrik trafosuna çarptı daha sonra da bir anda dükkana girdi. Elektrik trafosu hızını kesti yoksa direkt dükkana girecekti" şeklinde konuştu.

Kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Polis kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.