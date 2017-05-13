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Kontrolden Çıkan Tur Otobüsü Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı

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Kontrolden Çıkan Tur Otobüsü Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı
Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan tur otobüsü, park halindeki bir motosiklete ve otomobile çarptıktan sonra sürüklenerek yol kenarında yemek yiyen bir...

Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan tur otobüsü, park halindeki bir motosiklete ve otomobile çarptıktan sonra sürüklenerek yol kenarında yemek yiyen bir kişiyi altına aldı. Kazada yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Karlıtepe Mahallesi Yıldıztabya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldıztabya Caddesi üzerinde seyir halinde olan Metin A. idaresindeki 74 AG 182 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkarak park halindeki motosiklete ve iki otomobile çarptı. Sürüklenen otobüs, yol kenarındaki büfede yemek yiyen bir kişiyi altına aldı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak bilgi verdikten sonra yaralıyı otobüsün altından çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, tur otobüsünün sürücüsü Metin A. polis tarafından gözaltına alarak emniyete götürüldü.

Kazayı yara almadan atlatan büfe çalışanı Samet Karakaş, "Her şey anlık gelişti, hala şoktayım. Müşterim kapının önünde oturuyordu, bende kapının önündeydim. Önce motosiklete çarptı, daha sonra araca çarptı. Otomobile çarpması sonucu müşteri kendini kurtaramadı. Otobüs biraz daha direksiyonu kırsa dükkanın içine kadar girerdi. Adamın verilmiş sadakası varmış, kıl payı kurtuldu" dedi.

Kontrolden Çıkan Tur Otobüsü Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı

Kontrolden Çıkan Tur Otobüsü Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı

Kontrolden Çıkan Tur Otobüsü Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı

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