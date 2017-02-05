Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Konya'da gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün önce otomobile ardından bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında...

Konya'da gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün önce otomobile ardından bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Konya-Aksaray yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Alt Geçiti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Kayseri seferini yapan Şevket T. idaresindeki 61 S 0055 plakalı yolcu otobüsü, alt geçide girdiği sırada gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan ve içinde 37 yolcunun bulunduğu otobüs, hareket halindeki 42 AKJ 15 plakalı otomobile, ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonrası yaralanan otobüs şoförü Şevket T. ve yolculardan Selma T.'ye olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaşanan kazanın hemen ardından aynı firmaya ait olan ikinci bir otobüs de buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Yolda kayarak savrulan otobüsün kaza yapan otobüse çarpmadan durması olası bir faciayı önledi. Kaza sonrası yolcular yaklaşık iki saat bekledikten sonra olay yerine gönderilen başka bir otobüsle Kayseri'ye gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.