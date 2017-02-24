Kontrolsüz Şekilde Yakılan Lastik Çalılık Alanı Kül Etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kişi veya kişilerce yakılan araç lastiklerinden çıkan yangın, çalılık alanı kül etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kişi veya kişilerce yakılan araç lastiklerinden çıkan yangın, çalılık alanı kül etti.

Yangın Kocaeli Kartepe İlçesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan Seka kamp alanı üst kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otluk alanda kişi veya kişiler tarafından yakılan kamyon lastikleri kuru otları tutuşturdu. Tutuşan otların yanması sonucu yayılan alevler çalılara ve ağaçlara sıçradı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına alınarak söndürdü. Yangın sonucu yaklaşık 2 dönüm alan kül olurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.