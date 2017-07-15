Kontrolü Kaybeden Tır Devrildi: 1 Yaralı

Sivas Karayolu'nun Sorgun ilçesi Mükremin Köyü yakınlarında seyir halindeki tır kontrolü kaybederek devrildi.

Sivas Karayolu'nun Sorgun ilçesi Mükremin Köyü yakınlarında seyir halindeki tır kontrolü kaybederek devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sorgun'a bağlı Mükremin köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan Uğur Y. idaresindeki 61 K 7639 plakalı meyve ve sebze yüklü tır virajı kontrolü kaybederek devrildi. Yaralanan sürücü Uğur Y. devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.