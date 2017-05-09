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Konukoğlu’na Tsk Mehmetçik Vakfından Anlamlı Plaket

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Konukoğlu’na Tsk Mehmetçik Vakfından Anlamlı Plaket
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'na yaptığı anlamlı bağış...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'na yaptığı anlamlı bağış nedeniyle gümüş plaket ve plaket beratı verildi.

TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilcisi Emekli Albay Aykut Eroğlu ve Yardımcısı Özkan Can, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Eroğlu, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TSK Mehmetçik Vakfı'na maddi bağışta bulunan Adil Sani Konukoğlu'na, yaptığı katkı nedeniyle kahraman Mehmetçik'in bir şükranı ve anı göstergesi olarak "Gümüş Plaket" ve Vakıf Genel Müdürü Emekli Tümgeneral A. Tamer Büyükkantarcıoğlu imzalı "Plaket Beratı" verildi. Çalışmaları hakkında bilgi veren Aykut Eroğlu, Adana Temsilciliği olarak 17 ilin sorumluluk alanlarında olduğunu ifade ederek, Vakfın er ve erbaşlara, vatani görevi sırasında şehit olanların ailelerine yardım yaptığını ve çocuklarına burs verdiğini, gazi ve engelli Mehmetçiklere yardımda bulunduğunu anlattı. TSK Mehmetçik Vakfının plaketini ve beratını almaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirten GSO Başkanı Konukoğlu da şehitleri rahmet, gazileri şükranla andığını ifade etti. Mehmetçiğin destekçisi olduklarını belirten Konukoğlu, "Şehitlerimizin aileleri ve çocuklara bizlere emanettir. Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu kutsal toprakları onlara borçluyuz. Yaptıkları fedakarlığın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Mehmetçiklerimize çok şey borçluyuz" diye konuştu.

Konukoğlu’na Tsk Mehmetçik Vakfından Anlamlı Plaket

Konukoğlu’na Tsk Mehmetçik Vakfından Anlamlı Plaket

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