  • BIST 105.359
  • Altın 162,957
  • Dolar 3,9209
  • Euro 4,6481
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C

Konut Satışlarında Ekim Ayında Düşüş Yaşandı

» »
Konut Satışlarında Ekim Ayında Düşüş Yaşandı
Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Ekim ayı konut satış rakamlarını değerlendirdi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Ekim ayı konut satış rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azalarak 122 bin 882 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 906 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 130 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 258 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Şırnak oldu.

"Konut kredisi faiz oranları etkiliyor"

Satışlardaki bu ayki düşüşte, konut kredisi faiz oranlarının da etkili olduğunu değerlendiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, "Kredi oranlarının yüzde 1 seviyesinin üstüne seyretmesinin alıcılar için bir direnç noktası olduğunu değerlendiriyoruz. Bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satışlar yüzde 19.8 azaldı. Devlet bankalarının uygun kredi oranları piyasa faizlerine daha fazla dayanamadı. Bu durum kredi ile ev almak isteyenler için talebi yavaşlattı" dedi.

"Tapu harcı indirimi satışlarda etkiliydi"

Geçen ayki satış rakamlarının 140 bini geçmesi ile ilk defa rekor seviyesine ulaştığını, bu ayki satışlarda ise tapu harcı indirimin sona ermesi ile geçici bir durağanlık yaşandığını belirten Özelmacıklı "Tapu harçlarında yeni yılda bir artış yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten birçok bölgede yüzde 50 seviyesinde artan emlak rayiç değerleri ile devletin tapu harcı gelirleri artış gösterecektir" dedi.

"Yabancılara satışta Suudi payı artıyor"

Ekim ayında yabancılara satışta 528 konut satın alan Suudi vatandaşlarının ilk sırada yer aldığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü "Yabancılara satışta ve Suudilerin konut tercihlerinde İstanbul vazgeçilmez. Toplamda Ekim ayında yabancılara yapılan 2677 adet satışta, İstanbul'un payı 1321 adetle ilk sırada" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun’da Tarıma Destek 800 Bin Lirayı Buldu23 Kasım 2017 Perşembe 13:18
  • Türkiye’nin Önde Gelen Holdinglerinin 2023 Hedefi; 100 Bin İstihdam23 Kasım 2017 Perşembe 13:03
  • Ekim Ayında 122 Bin 882 Konut Satışı Gerçekleşti23 Kasım 2017 Perşembe 12:53
  • 8 Ayda 1.744.069 Kişi İstihdam Edildi23 Kasım 2017 Perşembe 12:53
  • Gurbetçilerin Emlak Alımlarında Yüzde 23 Artış Oldu23 Kasım 2017 Perşembe 12:48
  • İçme Suyu Elektrik Üretecek23 Kasım 2017 Perşembe 12:38
  • Hassa’da Çeltik Hasadı23 Kasım 2017 Perşembe 12:33
  • Düziçi İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Kendi Binasına Kavuşuyor23 Kasım 2017 Perşembe 12:33
  • Çorum’da Eski Hükümlü İş Yeri Sahibi Oldu23 Kasım 2017 Perşembe 12:33
  • Borsa İlk Yarıda Yükseldi23 Kasım 2017 Perşembe 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti