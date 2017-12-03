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’Konut Seçimi Ve Düzenlemesi’ Cüzdan Dostu Atölyesi’nde Konuşuldu

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’Konut Seçimi Ve Düzenlemesi’ Cüzdan Dostu Atölyesi’nde Konuşuldu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM tarafından düzenlenen Cüzdan Dostu Atölye "Konut Seçimi ve Düzenlemesi" başlıklı eğitimle devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM tarafından düzenlenen Cüzdan Dostu Atölye "Konut Seçimi ve Düzenlemesi" başlıklı eğitimle devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) tarafından düzenlenen "Cüzdan Dostu Atölye" eğitimlerinin üçüncüsü "Konut Seçimi ve Düzenlemesi" oldu. SGM'de gerçekleştirilen eğitimin konuğu Gayrimenkul Danışmanı Mehmet Çakar ve Uğur Çakar konuk oldu. Yaşadığı tecrübeleri dinleyicilere aktaran danışman Mehmet Çakar, "Yaşanılan konutlarda bulunması gereken özelikler, konut tipleri, konut fonksiyonları, ailenin konut ihtiyacını belirleyen faktörler olarak sıralayabiliriz. Konut kira sözleşmesinin nasıl yapıldığı, kira sözleşmesinde yer alması gereken genel ve özel şartların neler olması gerektiği de çok önemli bir nokta" dedi.

Konut satın almadan önce yapılacak araştırmalar ve satış işleminde dikkat edilecek hususlara değinen Uğur Çakar, satış işlemleri, tapu işleminde yapılan para alışverişi ve tapu takas uygulamasına değindi. Günümüz konutları olan küçük yüzölçümlü konutlarda mekân tasarımı, ergonomi ve dekorasyon fikirlerini de paylaştı.

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