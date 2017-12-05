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Konya Büyükşehir’den Sulama Suyuna Yüzde 40 İndirim

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Konya Büyükşehir’den Sulama Suyuna Yüzde 40 İndirim
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararla 2018 yılı itibariyle sulama...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararla 2018 yılı itibariyle sulama suyunda yüzde 40 indirim yapılacağını, şehit ve gazi ailelerinin yüzde 50 olan indirim oranının da yüzde 75 olacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOSKİ Genel Kurulu'nda alınan kararla sulama suyunda yüzde 40 indirim yapacaklarını söyledi. Su konusunda Konya'da uygulanan fiyatlandırma sisteminin vatandaşı düşünen bir sistem olduğunu belirten Başkan Akyürek, "Sulama suyu tarifesinde yüzde 40 indirim yapıyoruz. Şu an sulama suyu kullanan abone sayımız 23 bin kişi. Abone sayımızda, iki ayrı saat taktırma şartıyla herhangi bir sınırlama yok. Daha önce konut su tarifesiyle sulama suyu tarifesi aynıydı. 2018 yılı itibariyle yüzde 40 indirimli olarak su hizmetinden yararlanılacak. Bunun yanında indirim oranı yüzde 50 olan şehit ve gazi aileleri de bundan sonra su hizmetinden yüzde 75 indirimli olarak faydalanacaklar" dedi.

"Mavi Tünel ile Memba suyu içeceğiz"

Mavi Tünel'den Konya merkeze içme suyu verilmesi yatırımının önemine dikkat çeken Başkan Akyürek, "Malumunuz su büyük oranda merkezde tüketiliyor. Mavi Tünel'den su almaya başladıktan sonra çeşmelerimizden memba suyu akacak. Kuyuların daha az kullanılmasını sağlayarak yeraltı sularının desteklenmesi sağlanmış olacak. Daha çok sulama suyu verme imkanına kavuşacağız. Altınapa Barajı'nı Konya'nın yeni rekreasyon alanı olarak kullanabileceğiz. Ayrıca bir de hidroelektrik santrali kuruyoruz. O da hükumetimizin bir armağanı oldu. Yani, boğaza düşen sudan KOSKİ elektrik üretecek" ifadelerini kullandı.

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