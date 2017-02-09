Konya Ekonomi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Konya Ekonomi Ödülleri törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 yılından umutlu olduğunu söyledi.

Konya Ekonomi Ödülleri törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 yılından umutlu olduğunu söyledi.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı, SGK İl Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası (KSO), Konya Ticaret Odası (KTO) ve Konya Ticaret Borsası (KTB) ortaklığı ile düzenlenen Konya Ekonomi Ödülleri 2016 sahiplerini buldu. Ödül töreninde ilk sözü alan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya bugün 178 ülkeye ihracat yapan bir şehirdir. İhracatımızı 14 yılda yüzde bin 500 oranında arttırdık. Bu dönemde ihracatta Türkiye ortalaması 5 kat artarken, Konya 15 kat artarak dünya çapında bir başarı öyküsü yazmıştır" dedi.

Konya'nın ekonomideki yerine dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Bugün buğday ambarı Konya modern tarım yapıyor, tohumculuğun merkezi oldu. Sadece tarımda mı? Öte taraftan Türkiye'nin en büyük ticaret şehirlerinden biri olmuş. Hem tarım, hem ticaret, bir tarafta da 1.3 milyar liralık ihracat yapan sanayi şehri haline getirdiniz Konya'yı. Yılda 2,5 milyon turist ağırlayan Konya bir turizm kenti haline geldi. Yine Konya sizlerin de vesilesiyle eğitim şehri haline geldi. Allah'a yatın kalkın şükredin. Her şey var. Konya'yı sadece Türkiye'ye örnek hale getirmediniz, şehirciliğiyle de dünyanın örnek şehirlerinden biri haline getirdiniz. Bugün dünya ekonomisinde önemli olan 500 şehir arasında Konya yer almakta. Konya bunu hak ediyor. Bunu sizler hak ediyorsunuz, bunu sizler başardınız" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili M. Uğur Kaleli de, odaların faaliyetlerini önemsediğini belirterek, Konya sanayisinin istediği tohumu üreteceğini söyledi.

Konya Valisi Yakup Canbolat ise ödül alanları tebrik etti.

"Konya Anadolu'nun öncüsüdür"

Konya'nın Anadolu'nun öncü şehri olduğunu söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Dünya ticareti 2016 yılında küçüldü. Buna rağmen bizim küçülme oranımız yüzde 1.9'larda, bu genel anlamda bir başarıdır. Dolayısıyla bu başarıda sizlerin katkıları çok büyük. Sizlere verdiğimiz istihdam desteğindeki amacımız ne? Esas amacımız üretimi arttırmak, kapasiteyi arttırmak. Sadece üretimi arttırmak yetmez, ürettiğini satmak da önemli. Satamadığın mal senin değildir. Onun için biz o kadar teşvik ve tedbir aldık ki, ben inanıyorum karşılıklı diyalogda bize isteğinizi söyleseniz, biz onu zaten çoktan hayata geçirmişizdir ama insanlarımızın haberi yok. Onun için en kısa zamanda TOBB ile 12 ilimizi kapsayan neler yaptık, ne teşvikler verdik, kimin nereye müracaat etmesi gerekir bunları sizlerle birebir uzun uzun paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

2017'den beklentilerini ile getiren Bakan Tüfenkci, "15 Temmuz'da yaşadığımız darbe girişiminden sonra hangi ülke yaşarsa yaşasın inanın kolay kolay altından kalkamazdı. Cumhurbaşkanımızın desteği ve sizlerin gayreti ile biz bu badirenin de altından kalktık, kalkıyoruz. Biz şuna inanıyoruz, ekonomimiz sağlam temellerde. Şundan emin olun, sizin yanınızda olan bir hükümet var. Sizden gelen bir hükümetin bir bakanı olarak sizden gelen her temenniye biz açığız. 2017 yılının çok daha umutlu geçeceğine ben inanıyorum. 2016'da aldığımız tedbir ve teşvikler 2017 yılı içerisinde hayata geçecek, geçiyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ödülleri sahiplerine verildi.