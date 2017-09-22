Konya Emniyet Müdürü Yaman, Beyşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Beyşehir Belediyesini ziyaret etti.

Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Beyşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, emniyet teşkilatının gerek Konya'da, gerekse Beyşehir'de başarılı çalışmalarına yakından tanıklık ettiklerini belirterek, bundan dolayı Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'a teşekkür etti. Beyşehir'e yapılacak Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası konusunun da ele alındığı ziyaretin sonunda Başkan Özaltun, İl Emniyet Müdürü Yaman'a günün anısına ilçenin sembolü olan tarihi Eflatunpınar Hitit Anıtı'nın görselinin yer aldığı bir duvar saati hediye etti.