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Konya Merkezli Fetö Operasyonunda 4 Kişi Kayseri’de Yakalandı

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Konya Merkezli Fetö Operasyonunda 4 Kişi Kayseri’de Yakalandı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, Kayseri'de oldukları belirlenen 4 zanlı düzenlenen operasyon...

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, Kayseri'de oldukları belirlenen 4 zanlı düzenlenen operasyon sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Kayseri'de operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda S.K., Y.Y., İ.K. ve A.A. isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon çerçevesinde Ç.G., S.F. ve Y.Y. isimli şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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