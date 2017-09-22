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Konya Şehidi Halis Özcengiz Toprağa Verildi

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Konya Şehidi Halis Özcengiz Toprağa Verildi
Hakkari'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz, memleketinde gözyaşları...

Hakkari'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz, memleketinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Halis Özcengiz için memleketi Konya'nın Akören ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Akşam saatlerinde havayoluyla Konya'ya getirilen şehidin naaşı daha sonra helallik alınmak üzere Akören ilçesindeki baba evine getirildi. Cenaze aracındaki oğlunun naaşını gören baba Ahmet Özcengiz, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran baba Ahmet Özcengiz, yine yakınları tarafından oğlunun tabutundan uzaklaştırıldı. Bu sırada şehidin amcası ve kardeşi de Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki kızı Hiranur ve annesi Esra Özcengiz, kadın bir asker eşliğinde minibüsle baba ocağına getirildi. Şehidin küçük kızı Hiranur, olup bitenden habersiz aracın içerisinden kalabalığı takip etmesi yürekleri dağladı.

Baba ocağındaki helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze namazının kılınacağı Orta Mezarlığı önüne getirildi. Şehidin eşi Esra Özcengiz, annesi Emine Özcengiz ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Protokol mensuplarıyla birlikte sap tutan baba Ahmet Cengiz, burada da gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta zorlanan şehit babası getirilen sandalyeye oturtuldu. Alana getirilen sandalyeye oturtulan acılı eş Esra Özcengiz, bir ara yerinden kalkarak eşinin tabutuna koşmak istedi. Yakınlarının müdahalesiyle durdurulan acılı eş yerine oturtuldu. Şehidin küçük kızı Hiranur da kadın askerin kucağında babasının cenaze namazını takip etti. Şehit Uzman Çavuş Halis Özcengiz, kılınan cenaze namazının ardından Orta Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan, M. Uğur Kaleli, askeri ve sivil erkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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