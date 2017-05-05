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Konya Smmmo, 1. Yaza İlk Adım Eğitim Seminerini Antalya’da Yaptı

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Konya Smmmo, 1. Yaza İlk Adım Eğitim Seminerini Antalya’da Yaptı
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen ve birçok ilden katılımcının yer aldığı 1. Yaza İlk Adım Eğitim Semineri...

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen ve birçok ilden katılımcının yer aldığı 1. Yaza İlk Adım Eğitim Semineri Antalya'da gerçekleştirildi.

Konya SMMMO tarafından düzenlenen 1. Yaza İlk Adım Eğitim semineri 350 mali müşavirin katılımıyla Antalya'da bir otelde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, "Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz Yaza İlk Adım Eğitim Semineri başta Konya olmak üzere Anadolu'nun 4 bir yanından gelen meslektaşlarımızla birlikte yaklaşık 350 meslektaşımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Düzenlemiş olduğumuz Yaza İlk Adım Eğitim Semineri ve her sene Ekim ayında düzenlemiş olduğumuz Anadolu Odaları Eğitim Seminerleri başta olmak üzere meslektaşlar olarak kaynaşmamızı hem de güncel konularda bilgilendirmemizde katkılar sağlamaktadır. Ayrıca iş stresinden uzaklaşma imkanı bulduğumuz Yaza İlk Adım Eğitim Seminerimiz her bütçeye hitap eden yapısıyla Türkiye genelinde marka haline getirmeyi amaçlamaktayız" dedi.

"Meslektaş ve stajyer odaklı çalışan ve bu doğrultuda projeler üreten bir kurumuz"

Meslektaş odaklı çalıştıklarını belirten Başkan Özselek, "Konya Mali Müşavirler Odası olarak 2 bin 300 üyesine yaklaşık 500 stajyerine hizmet veren, mesleki eğitim faaliyeti gerçekleştiren meslektaş ve stajyer odaklı çalışan ve bu doğrultuda projeler üreten bir kurumuz. Devamlı mesleki güncel konuları takip eden bu doğrultuda bilgilendirme eğitimleri düzenliyoruz. Buna en büyük örnek bugün içinde bulunduğumuz yaza ilk adım eğitim semineridir" ifadelerini kullandı.

"Değişim ve dönüşümü görmezsek mesleğin geleceğini şekillendirmemiz bir hayli zor"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Sekreteri Yahya Arıkan ise "Bu etkinliklerin devam etmesini diliyorum. Hakikaten bunlara ihtiyacımız var. Özellikle bazı arkadaşlarımız mesleki pazarlamayı küçümsediği bir dönemde meslekte pazarlama eğitimini ele almanızdan dolayı sizi ayrıca kutluyorum. Eğer bizler hem dünyadaki değişim ve dönüşümü hem de ülkemizdeki değişim ve dönüşümü görmezsek mesleğin geleceğini şekillendirmemiz bir hayli zor. Bakın dünya ne konuşuyor? Dijital muhasebe konuşuyor" şeklinde konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından program Erhan Karagöz'ün Mesleki Pazarlama semineri ile devam etti.

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