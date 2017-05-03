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’Konyaaltı 2’ Nci Mutlu Çocuk Fuarı ’ Kapılarını Açıyor

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’Konyaaltı 2’ Nci Mutlu Çocuk Fuarı ’ Kapılarını Açıyor
Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Antalya "Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı" yarın Cam Piramit'te kapılarını açıyor.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Antalya "Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı" yarın Cam Piramit'te kapılarını açıyor.

Fuarla ilgili gazetecilere bilgiler veren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, " Mutlu Çocuklarla Mutlu Geleceğe" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Geçen yıl fuara 23 bin ziyaretçinin katıldığını belirten Böcek, bu seneki beklentilerin bu rakamın üzerinde olduğunu kaydetti.

Fuarla ilgili detaylar veren Böcek, "Konyaaltı Belediyesi olarak güzel projelere imza atarken bir yandan sosyal projelerde hep ilkleri yapmaya çalışıyoruz. Belediye başkanlığı döneminde belediyecilik anlayışımız insanların yaşamını kolaylaştırmak düşüncesiyle Konyaaltı ve Antalya'da yaşayan vatandaşlarımız kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza herkese yönelik projelerimiz var. Mutlu çocuklarla mutlu geleceğe sloganı ile yola çıktığımız 2'inci Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı yarın saat 14.00'te açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

"Diğer belediyelere örnek olsun"

Fuarda 52 stantta 16 değişik spor etkinliğinin yapılacağını kaydeden Böcek, "Bütün amacımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızla bu fuarda buluşmak. Mandala atölyesi, drama atölyesi, oyun atölyesi, zeka oyunları, kukla gösterileri, özel kıyafetli kahraman gösterileri, bal kabağı masal dinleme kutusu, buz pisti, şişme oyun parkı, hazine avcısı, uçurtma yapımı gibi bir çok etkinliğin yanı sıra binlerce çocuğun hayallerini süsleyen Pepe Evi de Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı'nda yer alıyor. Yaptığımız projelerimizin de diğer belediyelere örnek olmasını temenni ederim. Herkesin çocuğu kıymetlidir" diye konuştu.

Böcek, fuarın 7 Mayıs saat 19.00'da biteceğini ve tüm Antalyalıları davet ettiğini söyledi.

’Konyaaltı 2’ Nci Mutlu Çocuk Fuarı ’ Kapılarını Açıyor

’Konyaaltı 2’ Nci Mutlu Çocuk Fuarı ’ Kapılarını Açıyor

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