Konyaaltı Barınağı’nda Yeni Doğum Yapmış Keçi Tedavi Edildi

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni doğmuş yapmış kanaması olan bir keçi, tedavi edilerek eski sağlığına...

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni doğmuş yapmış kanaması olan bir keçi, tedavi edilerek eski sağlığına kavuştu.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, her yıl onlarca kedi ve köpek aşı yapılıyor; kırık veya çıkık varsa tedavi ediliyor. Sokak hayvanları için verilen bu hizmet, çevre köylerden getirilen küçük ve büyükbaş hayvanlar içinde sağlanıyor. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni doğum yapmış kanaması olan bir keçiye de yardım eli uzattı.

"Barınağa getirildiğinde ölmek üzere olan bir keçiyi geri döndüremezdik." diyen Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu, uyguladıkları tedavi sonucu keçinin ikinci günde eski sağlığına kavuştuğunu söyledi. Yeni doğum yapmış keçinin barınağa getirildiğinde aşırı kanaması olduğunu belirten Karacaoğlu, rahim içi ilaç vererek kanamayı durduklarını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, barınakta kedi ve köpeklerin de dışında bölge sakinlerinin diğer küçük ve büyükbaş hayvanlarına da yardım eli uzattıklarını söyledi. Zaman zaman bu gibi vakalarla karşılaştıklarını ve tepkisiz kalmadıklarını ifade eden Muhittin Böcek, barınağa getirilen hayvanlara veterinerler eliyle yardım ettiklerini kaydetti.

Keçinin sahibi Ayşegül Demir, "Doğum yaptığında ölmek üzereydi, ne yapacağımızı bilemedik ve ilk aklımıza gelen Konyaaltı Belediyesi Barınağı oldu. Kuzuyla birlikte keçimizi barınağa getirdik ve burada bizi geri çevirmediler. Tedavi altına aldılar. Bu gün keçimiz sağlığına kavuştu. Kuzu da annesinden süt emmeye başladı. Kuzuyla arkadaş olan oğlum Mehmet Kerem'de çok mutlu. Başta Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere tüm barınak çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.