Konyaaltı Belediyesi’nden Yeşil Alan Çalışmaları

Konyaaltı Belediyesi, Hurma Caddesi üzerindeki 14 bin 500 metrekare alanda yeşil alan çalışmalarını tamamladı.

Konyaaltı Belediyesi, Hurma Caddesi üzerindeki 14 bin 500 metrekare alanda yeşil alan çalışmalarını tamamladı.

Hurma Caddesi'nde yol boyu yeşil band çalışması başlatan Konyaaltı Belediyesi, bölge halkına doğayla bütünleşik bir kent sunuyor. Bölgede yeşil alan miktarını her yıl genişleten Konyaaltı Belediyesi, yeni başlattığı yeşil band çalışmasıyla kendi rekorunu kırdı. Hurma Mahallesi ile Sarısu Mahallesi'ni birbirine bağlayan Hurma Caddesi'nde 770 metre yol boyu çalışma başlatan Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 14 bin 500 metrekare alanı yeşil doku ile kapladı.

Geçtiğimiz aylarda Hurma Caddesi'nde çok geniş bir alan üzerinde yeşil band çalışması başlattıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Yeşil band çalışmasının 14 bin 500 metrekare alan üzerinde yapıldığına dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, kendi rekorlarını da egale etmiş olduklarını bildirdi. Bununla birlikte kaldırımlara Benjamin türü 80 ağaç diktiklerini dile getiren Muhittin Böcek, çalışmaları bir ay gibi kısa bir süre içinde tamamladıklarını kaydetti.