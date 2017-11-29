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Konyaaltı Sahil Yolunun Güney Şeridi Trafiğe Kapatıldı

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Konyaaltı Sahil Yolunun Güney Şeridi Trafiğe Kapatıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'ne uygulayacağı proje kapsamında Akdeniz Bulvarı'nın güney şeridini yayalaştırmak ve yeşil bir aksa...

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'ne uygulayacağı proje kapsamında Akdeniz Bulvarı'nın güney şeridini yayalaştırmak ve yeşil bir aksa dönüştürmek üzere trafiğe kapattı.

Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası Yarışma Projesi ile elde edilen, STK'ların yön verdiği dünya çapındaki Konyaaltı Sahil Projesi çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Belediye şirketi ANTEPE tarafından gerçekleştirilen projenin ilk etap çalışmaları Beach Park kısmından başlamıştı. Konyaaltı Sahil Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin ikinci etabında sahil yolunun güney şeridi bir daha açılmamak üzere trafiğe kapatıldı. Minicity ile Konyaaltı Belediyesi arasındaki bölüm de kuzey şeridi ikiye bölünerek gidiş geliş olarak düzenlendi. Sahil yolundan geçen tır ve kamyon görüntüleri, araç yolunun yaya öncelikli yeşil bir aks haline gelmesiyle tarih olacak. Kuzey şeridinde ise servis amaçlı kontrollü bir trafiğe izin verilecek. Yaya haraketliliğinin ön planda olacağı proje alanının kuzeyinde bulunan turizm tesisleri ve konut alanları sahil ile bütünleşen mekanlara dönüşecek.

Mavi ile yeşilin uyumu

Proje ile bütüncül, çağdaş ve özgün şekilde yeniden düzenlenen Konyaaltı Sahili, mavi ve yeşilin uyumunu temel alarak hak ettiği konuma gelecek. Proje öncesi alanda bulunan beton zeminler 97 bin 468 metrekare iken, yeni proje ile 67 bin 800 metrekareye indirilerek yaklaşık 30 bin metrekare beton alan, yeşil alana dönüştürülüyor. Proje alanında bulunan mevcut ağaçların tamamı korunarak, alana Akdeniz Bulvarı'nda 3 bin 234 adet, Beach Park ve Varyant'ta 1077 adet, Müze ve Olbia Meydanlarında 953 adet olmak üzere toplamda 5 bin 234 ağaç ilave ediliyor. Mevcut durumda 12 bin 600 metrekare olan kapalı alan projede metrekare olarak yarıya düşürülerek, bu alanlar yeşil alan olarak yeniden düzenlenecek.

Tamamen halka açık bir proje olarak halkın öncelikli deniz kullanımını sağlamayı amaçlayan Konyaaltı Sahil Projesi'nde, sosyal ve kültürel alanlar, gezi alanları, yürüyüş yolları, su sporları, yeşil alanları, aktivite alanları, rekreasyon alanları, yeme-içme ve alışveriş alanları bulunuyor. Proje ile Beach Park'ın arka tarafındaki koruluk tamamen korunup, içerisinde yürüyüş yolları ve bisiklet yolları yapılarak Antalyalılar tarafından daha çok kullanılması sağlanacak. Koruluk içindeki amfi tiyatro da aynı şekilde korunarak, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Projeyle engelli vatandaşların Konyaaltı Sahili'ne engelsiz ulaşımı mümkün olacak. Müze meydanından başlayıp Boğaçay'ına kadar uzanan proje alanında engelli bireylerin rahatlıkla hareket edip, denize girebilecekleri alanlar tasarlandı.

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