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Konyaaltı’nda 20 Dakikada Bir Nikah

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Konyaaltı’nda 20 Dakikada Bir Nikah
14 Şubat Sevgililer Günü'yle ilgili yoğun mesai harcanan Konyaaltı Belediyesi'nde 20 dakika da bir nikah kıyıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü'yle ilgili yoğun mesai harcanan Konyaaltı Belediyesi'nde 20 dakika da bir nikah kıyıldı.

Konyaaltı Belediyesi, "14 Şubat'ta yoğun bir mesai harcadı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü özel kılmak isteyen çiftler aylar öncesinden gün alarak 14 Şubat Salı günü Konyaaltı Belediyesi'nin yolunu tuttu. Konyaaltı Belediyesi'nde bu özel günde 20 dakikada bir nikah kıyıldı. Konyaaltı Belediyesi bu özel günde 14 çiftin nikahına ev sahipliği yaptı.

Konyaaltı Belediyesi, nikah işlemleri için gelen çiftlerin dışında, diğer işlemler için Belediyeye gelen vatandaşlara da ayrı bir sürpriz hazırladı. Belediye girişine kurulan "Konyaaltı'nda Aşk Başkadır" yazılı platform ile bu özel günü fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar için de bir alan oluşturdu. Platform önünde öz çekim yapan vatandaşlar, bu anı da ölümsüz kıldılar.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhitti Böcek'te 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenen çiftleri tebrik ederek, "Bu özel günde yollarını birleştiren tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum . Bugün özel bir tarih. Bu günde nikah işlemleri için yoğun bir mesai harcadık. Ayrıca Belediyemiz girişine sevgilerini somutlaştırmak isteyen vatandaşlarımız için bir platform kurduk" dedi.

Konyaaltı’nda 20 Dakikada Bir Nikah

Konyaaltı’nda 20 Dakikada Bir Nikah

Konyaaltı’nda 20 Dakikada Bir Nikah

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