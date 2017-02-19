Konya’da Asımın Nesli Milli Gençlik Projesi Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu kapsamında "Asımın Nesli Milli Gençlik Projesi"ni başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu kapsamında "Asımın Nesli Milli Gençlik Projesi"ni başlattı.

Düzenlenen programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Özdemir, "İstiklal Marşını yazan Akif, Çanakkale'yi geçirmeyen o nesli selamlıyordu. Sizler, dünyayı değiştirebileceğiniz bir dönemde yaşıyorsunuz. Asım önemli bir sembol, Akif'in hayalindeki gençliktir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet Okulu projesi çerçevesinde büyük bir değerler eğitimi çalışması yürüttüklerini belirterek, belediye olarak özellikle toplumsal eğitime, hayat boyu eğitime önem verdiklerini, önemli kaynak aktardıklarını söyledi. Asımın Nesli Milli Gençlik çalışmasına katılanların lider konumundaki gençler olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, "Gençlik programlarında geçmişle bağlantı kuruyoruz. Gençlerimiz tarih, siyaset, medya bilinci gibi konularda eğitim alıyor. İdeali olmayan ve bu ideali doğrultusunda bir vizyon oluşturmayan insanın bu topluma çok katkısı olmaz. İdeali siyaset bilinci ile birleşmezse bu, arzu edilen sonucu doğurmaz. Siyaset bilinci demek yönetime talip olmak demektir. Olaylara yön vermeye talip olmak demektir. Yeniden büyük Türkiye idealinde rol almaya karar vermek demektir" diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, hak ve batıl savaşının dün olduğu gibi bugün de devam ettiğini belirterek, "Elbette Asımın Nesli konuları ile ilgili sadece güncel, siyasi ve benzeri konularla ilgilenen bir gençlik değil, öz güveni olan kendini yetiştirmiş, sadece Türkiye için değil dünyaya katkısı olacak gençlik yetiştirmek istiyoruz. Dünyanın gittiği yönü iyi tespit edip ona göre adım etmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Serhan Güngör ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Said Çelik de projenin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptılar.

Asımın Nesli Milli Gençlik Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerden getirilen gençler, uzman eğitimcilerden farkındalık ve değerler eğitimine tabi tutulduktan sonra başta Mevlana Türbesi ve Bilim Merkezi olmak üzere şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ediyor.