Konya’da At Kesildiği İddiası

Konya'da kullanılmayan eski bir fabrika binasında kaçak at kesimi yapıldığı iddia edildi.

Konya'da kullanılmayan eski bir fabrika binasında kaçak at kesimi yapıldığı iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresindeki kullanılmayan bir fabrika binasında meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gece saatlerinde fabrika içerisinde at kesildi. Hayvanların fabrikada bırakılan iç organları kokmaya başlayınca olay ortaya çıktı. Fabrika yanından geçen bir vatandaş çevredeki ağır koku sebebiyle girdiği binada kesilen atların organları ile karşılaştı ve gördüklerini cep telefonu ile kaydetti. Fabrika içerisinde kesilen hayvanlara ait iç organların çevreye dağıldığı görüldü.