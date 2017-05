Konya'da Birinci Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Konya'da Birinci Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Kongrede bir konuşma yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'deki biyolojik çeşitlilik bakımından yaklaşık 3 bin 700 tür endemik tür olduğunu dile getirerek, "Sadece Türkiye'de olup başka yerde olmayan 3 bin 700 adet bitki türü var ki Avrupa kıtasından daha zengin bir faunaya sahibiz. Bunlar içerisinde şuan da bilinen 350 den fazla tıbbi bitki mevcut. Bunlardan yeteri kadar istirham edilemiyor. Dolayısıyla bundan hareketle dedik ki, madem biz ilim adamıyız tıbbi mevzuda Bitki Aromatik Merkezi kuralım. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Afyonkarahisar'da kurduk. Bu merkez gerçekten çok örnek bir tesis oldu. Katılımcıların mutlaka tesise giderek görmeleri çok önemli. Tabi bu konu da bütün üniversitelerimizle bilhassa Afyonkarahisar'da Kocatepe Üniversitesi ile işbirliği yaparak tıbbi bitkiler üretilmeye başlandı" diye konuştu.

"Sağlık sisteminin gereksiz yere kullanmamayı öğrenebiliriz"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da, hükümetlerin aşağı yukarı 15 yıldır taşıdığı sağlıkta dönüşüm programının 2017 yılıyla birlikte başlatılan ikinci döneminin en önemli konu başlığı olduğunu ifade ederek, "Çünkü insanları hastalandıktan sonra tedavi etmek bir gerekliliktir ama bizim açımızdan daha önemli olan insanların sağlıklı yaşamasına katkı vermektir. Bunu şöyle değerlendiriyoruz ki, bu sağlıkta dönüşüm projesinin ikinci döneminde de çalışmalarımızı bu alana yoğunlaştırıyoruz. Uzun zamandır politika laboratuvarlarında paidaşlarımızla çalışıyoruz. Birincisi bizim fert olarak ülkede yaşayan bir fert olarak bizzat kendimizin sağlık okuryazarlığının artmasıdır. Her çeşitten her eğitim seviyesinden insan için her yaştan insan için sağlık okuryazarlığının artması son derece önemlidir. Böylece sağlığımızı nasıl koruyacağımızı biliriz. Böylece bize takdim edilebilir, teşhis usulü için ya da tedavi usulü için doğru yolu bulabiliriz. Böylece sağlıklı yaşamanın yolları kolay ararız. Sağlık sistemini gereksiz yere kullanmamayı öğrenebiliriz. Onun için okul öncesi dönemden başlayarak sağlık okuryazarlığının artırılması konusunda büyük gayret göstereceğiz. Bunu bir insan hayatı açısından düşünseniz ikinci adımı sağlıklı yaşamak için nasıl davranacağımızı bilmemizdir. Burada da sağlıklı hayat biçimine sahip olmak diyoruz. Nedir bunun belli başlı unsurları? Bize zarar verebilecek bir takım maddelerden sigara, tütün, alkol gibi maddelerden kaçınmak bize zarar verebilecek yaşantı biçimlerinden uzaklaşmak hareketsiz kalmamak, şişmanlamamak, şişmanlamışsan kilo vermek ve böylece sağlıklı bir hayata devam etmek. Böylece hem birincil koruma hem ikincil koruma açısından kendimizi ve dolayısıyla toplumu da korumuş oluyoruz" diye konuştu.

"Geçtiğimiz yıllarda binlerce yıllık tıp geleneğimizle barışma yoluna gittik"

Türkiye'de son derece zengin bir endemik bitki örtüsünün olduğuna dikkat çeken Bakan Akdağ, "Bunlardan bitkisel ilaç geliştirilmesi mümkün. Bitkisel ilaçların hem Türkiye'de tedavi açısından kullanılması hem de yurtdışında kullanılması mümkün. Biz ne yaptık Sağlık Bakanlığı olarak. Geçtiğimiz yıllarda binlerce yıllık kültürümüzle geleneğimizde özellikle tıp geleneğimizde barışma yoluna gittik. Bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Çünkü yıllarca bu mesele ihmal edilmiş bir mesele olarak kalmıştır. Bunun için önce geleneksel bitkisel tıbbi ürünler yönetmeliğini yaptık 2010 yılında. Buna paralel olarak ilgili daire bakanlığımızın kurduğu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili daire başkanlığı kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Şimdi Türkiye'de bilim dünyasının ve endüstrinin bitkisel ilaç üretmesi, bu bitkisel ilaçları, satması ve bu bitkisel ilaçları pazarlaması bunlarla tedavi yapılması hukuken mümkün ve bununla ilgili mevzuat tamamlanmış durumdadır" dedi.

"Kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmalıyız"

Çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, "Bu toplantının şehrimiz ve ülkemiz adına hakikaten yeni projelere güzel yatırımlara ve hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. Biz de dikkatle takip edeceğiz" şeklinde konuştu

Konya Valisi Yakup Canbolat ise, kongrenin Konya açısından önemli olduğunu söyleyerek kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, "Türkiye de geniş alanlarda tıbbi bitki üretimini planlı programlı olarak geliştirmemiz, Afyonkarahisar ve civarında önemli bir bilgi birikimi oluşturarak bölgedeki fabrikayı da düşünerek o çevrede tüm orta Anadolu'da tıbbi bitkilerin geniş alanda üretimi ve onlardan katma değerli yeni ürünler üretme konusunu acilen Türkiye de planlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Danış ise, "Tarımsal değerlerimize sahip çıkarak kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmalıyız. Ancak bu talebi bugüne kadar yapıldığı gibi doğadan toplayarak karşılamamız ve pazarda kalıcı bir yer edinmemiz mümkün değildir. Tüketici ve sanayici taleplerini karşılamak kaliteli ve standart ürünü elde etmek için iyi tarım uygulamaları veya organik tarım yöntemleriyle yetiştiricilik yapılması hasat sonrası işleme teknolojisinin geliştirilmesi gerekmektedir" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptı. Rektör Şeker, kongreye 2 bin 604 araştırmacıdan, 382 adet ziraat, 321 adet gıda, 311 adet orman, 270 adet mühendislik, 255 adet sağlık, 161 adet eczacılık, 37 adet diş hekimliği, 491 adet kozmetik, peyzaj, sosyal kültürel, tarih alanlarında başvuruların gerçekleştiğini ifade etti.

Bir otelin konferans salonunda gerçekleşen kongreye, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Hüsnüye Erdoğan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kamu kurumu yöneticileri ile akademisyenler katıldı.