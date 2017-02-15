Konya’da Cami Yangını

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni Selçuk Mahallesinde bulunan Şükrü Ersoy Camisi'nin çatısında yangın çıktı.

Konya'da bir cami çıkan yangında büyük hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni Selçuk Mahallesinde bulunan Şükrü Ersoy Camisi'nin çatısında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazı için ezan okuyan görevli, çatıda bulunan elektrik aksamından alevler çıktığını gördü. Bunun üzerine itfaiyeye yangın ihbarında bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri caminin çatı katını saran alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası camide büyük hasar oluştu.

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.